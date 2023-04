MULTIMEDIA

KaladKaren, panalong Best Supporting Actress sa Summer MMFF

ABS-CBN News

Ang TV host at aktres na si KaladKaren ang nanalong Best Supporting Actress sa kauna-unahang Summer Metro Manila Film Festival. Nakuha ng aktres ang parangal para sa pelikulang "Here Comes the Groom". Si KaladKaren din ang kauna-unahang trans woman na nanalo sa nasabing MMFF category.

