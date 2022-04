MULTIMEDIA

Nadine Lustre, inabutan ng lechon sauce sa campaign rally

Nagulat at natawa ang aktres na si Nadine Lustre nang may mag-abot sa kaniya ng bote ng lechon sauce habang nasa campaign rally siya sa Pampanga. Matatandaan na nag-viral kamakailan ang picture ni Nadine na bumibili ng lechon sauce sa isang tindahan.

