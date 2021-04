MULTIMEDIA

It's a prank! JM de Guzman, nagbigay ng flowers kay Arci Muñoz

ABS-CBN News

It's a prank. Ito ang paglilinaw ni Arci Muñoz matapos kiligin ang fans sa ginawang pagbibigay ng bulaklak sa kaniya ni JM de Guzman. Kuwento ng aktres sa kaniyang vlog, para sa kapatid niya talaga ang bouquet at hiniram lang ito ni JM. Maraming fans ang na-excite at umasa na "in a relationship" na ang dalawa, na matagal na ring magkaibigan.

