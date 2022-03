MULTIMEDIA

Hyun Bin at Son Ye-jin, kasal na

Kasal na sina Captain Ri at Yoon Se-ri ng Korean series na "Crash Landing On You". Ayon sa kanilang talent agency, ikinasal sina Hyun Bin at Son Ye-jin sa isang private ceremony noong March 31.

