Dance cover ni Kim Chiu, pinuri ng K-pop stars

ABS-CBN News

Masaya at proud ang Kapamilya star at ASAP Natin 'To "Queen of the Dance Floor" na si Kim Chiu matapos mapansin ng K-pop group na ITZY ang ginawa niyang dance cover para sa kanta nilang "Swipe".

