'Now at her happiest': Marjorie Barretto dama ang saya ng anak na si Julia

MULTIMEDIA 'Now at her happiest': Marjorie Barretto dama ang saya ng anak na si Julia

Dama ni Marjorie Barretto ang kasiyahan ng anak na si Julia Barretto sa 24th birthday nito noong March 10. Ito raw ang "happiest" na nakita niya ang anak sa loob ng mahabang panahon. Noong birthday niya, nag-upload ng retrato si Julia Barretto kung saan kinumpirma niya ang relasyon nila ng aktor na si Gerald Anderson.

