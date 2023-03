MULTIMEDIA

Bagong Guinness world record para sa Blackpink

ABS-CBN News

May bagong Guinness world record ang K-pop girl group na Blackpink.

Ayon sa Guinness, hawak na nila Jisoo, Jennie, Rosé, at Lisa ang record bilang

"most streamed female group" sa music service na Spotify.

