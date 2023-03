MULTIMEDIA

2 pelikula ng Star Cinema, mapapanood na sa Netflix

ABS-CBN News

Good news, mga Kapamilya! Mapapanood na sa streaming platform na Netflix ang Star Cinema movies na "Labyu With an Accent" nina Jodi Sta. Maria at Coco Martin, at ang "Partners in Crime" nina Vice Ganda at Ivana Alawi.

