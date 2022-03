MULTIMEDIA

Alexa Ilacad, handa na magpa-sexy?

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Walang magiging problema ang aktres at singer na si Alexa Ilacad sakaling kailangan niyang sumabak sa sexy roles at pictorial basta in good taste ito. Dagdag pa ni Alexa, oportunidad din ito para makapagbigay inspirasyon sa ibang tao na hindi confident sa kanilang mga sarili.

Watch more on iWantTFC