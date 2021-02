MULTIMEDIA

Bakit JoshLia ang pinili para sa 'Paubaya' music video ni Moira?

Trending pa rin ang music video ng kantang "Paubaya" na pinagbidahan ng mag-ex na sina Joshua Garcia at Julia Barretto. Marami kasi ang naka-relate sa kanta, at sa "closure" scene nina Joshua at Julia. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Moira Dela Torre kung bakit ang JoshLia ang napili para sa music video ng kaniyang kanta.

