Hyun Bin at Son Ye-jin ng "Crash Landing on You", ikakasal na

ABS-CBN News

Sa simbahan na ang tuloy ng "Crash Landing on You" stars na sina Hyun Bin at Son Ye-jin. Ito ay matapos ibahagi ng dalawa na balak na nilang magpakasal.

