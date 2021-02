MULTIMEDIA

'The House Arrest of Us', trending sa Netflix Philippines

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Top trending content sa Netflix Philippines ang KathNiel digital-movie series na "The House Arrest of Us".

Ayon sa mga bida na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, kakaiba ang experience nila habang ginagawa ang series dahil naka lock-in taping sila.

Watch more in iWantTFC