GMA at ABS-CBN, nag-collab para sa bagong teleserye

ABS-CBN News

Magsasanib-puwersa ang GMA Network at ABS-CBN sa upcoming romantic drama series na "Unbreak My Heart". Bibida sa serye sina Jodi Sta Maria, Richard Yap, Joshua Garcia, at Gabbi Garcia.