Vhong Navarro, bumalik na sa "It's Showtime"

Naging emosyonal ang aktor at TV host na si Vhong Navarro sa kaniyang pagbabalik sa Kapamilya noon-time show na "It's Showtime". Matatandaang ilang buwan na hindi napanood sa programa si Navarro matapos makulong dahil sa reklamong rape na isinampa ng modelong si Deniece Cornejo. Disyembre 2022 nang aprubahan ng korte ang petisyon ni Navarro na makapagpiyansa at makalaya para makasama ang kaniyang pamilya.