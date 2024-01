MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Pinoys present sa 4th HCA Astra Awards

ABS-CBN News

Star-studded ang ginanap na 4th Astra Awards ng Hollywood Creative Alliance (HCA) sa Los Angeles, California sa Estados Unidos.

Dumalo ang ilang Pinoy at Asian celebrities kagaya nina Tia Carrere, Jeremy Marinas na nakilala sa kanyang stunt work sa ‘John Wick Chapter 4’, at si Kieran Tamondong mula sa Netflix series na ‘Dahmer’.

Panalo ang singer at aktres na si Hailee Steinfeld ng Best Voice-Over Performance bilang boses ni SpiderGwen sa ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’.

Ipinakilala naman bilang co-CEO ng HCA si ABS-CBN Hollywood correspondent Yong Chavez.

Ginawaran ng Excellence in Artistry Awards winner ang batikang aktor na si Willem Dafoe.

Mapapanood sa iWantTFC ang 4th Astra Awards–bahagi ng partnership ng HCA at ABS-CBN.

– Ulat ni Steve Angeles, Patrol ng Pilipino