MULTIMEDIA

Ivana Alawi at iba pang Pinay celebrities, pasok sa 'most beautiful' list

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Pasok si Ivana Alawi at iba pang Pinay celebrities sa 'most beautiful' list para sa 2022. Ang aktres at YouTube star ang highest-ranked Pinay sa listahan na inilalabas taon-taon.

Watch more News on iWantTFC