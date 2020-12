Malalaking New Year's events sa PH, buong mundo online ngayong pandemya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Virtual ang maraming mga concert at party sa pagsalubong sa taong 2021.

Ang mang-aawit na si Morisette Amon, magtatanghal sa isang live event para sa New Year’s Eve Countdown ng Resorts World Manila.

"I consider this a home, coming from 'The Voice,' na-miss ko 'tong mga upuang ito. The Grand New Year Countdown with yours [truly], Ate Jona, Kuya Jed, Kuya John Santos and so many amazing performers and we’re excited to perform for you guys," ani Amon.

Online mapapanood ang event at may raffle draw para sa mga mamimili ng ticket.

Hatid naman ng "Bye 2020" ang isang 6 oras na online concert.

Tampok dito ang local acts gaya nina Moira, Darren Espanto, Ben and Ben, Elha Nympha, Itchyworms at iba pa.

May exclusive access din sa virtual mosh pits, backstage camera at limited edition na merchandise.

Mapapanood ito sa TikTok, Youtube, at SkyCabe Channel 955 at 155.

"Hello 2021" naman ang paandar ng YouTube kung saan sanib-puwersa ang mga pinakasikat na YouTube content creators para sa isang New Year’s salubong party.

Makikisama rin dito ang pop star na si Dua Lipa.

Kung solid K-pop fan naman at gusto maki-Hello 2021 kasama ang BTS, maaaring panoorin ang WeVerse 2021. Bukod sa BTS, magtatanghal ang G-Friend, Lee Hyun at iba pa.

Tuloy na tuloy rin ang taunang New Year’s Eve na Ball drop sa New York, sa Estados Unidos na mapapanood sa vnye.com. Highlight performer dito ang music icon na si Gloria Gaynor na kakanta ng kaniyang hit na "I Will Survive."

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News