Tila may dapat abangan ang madlang pipol sa 2022 nang magpahaging ang mainstay host na si Vice Ganda ng posibleng “plot twist” sa “It’s Showtime.”

Sa taped segment ng kanilang episode nitong Huwebes, sinabi ni Vice na nakakaramdam siya ng malaking mangyayari sa noontime show sa darating na bagong taon.

Pahapyaw nito, kasama ang mga madlang pipol sa maaaring plot twist.

“Feeling ko may bonggang plot twist ang Showtime. I'm claiming it. Madlang pipol, you will be very happy 'pag nangyari ang plot twist na ito. Kasama kayo sa plot twist na ito,” saad ni Vice.

Na-excite naman ang mga kasamang host ng komedyante at kinulit ito tungkol sa mga alam niya.

Samantala, isa-isa ring nagbigay ng plot twist sa kani-kaniyang buhay ngayong taon ang iba pang mga host ng programa.

Para kay Amy Perez, ikinagulat niya na kaya pa pala niyang mag-jump rope sa kabila ng edad niya ngayon.

“Kala mo hindi na kaya pero kaya pa pala. Hindi ko akalain na kaya ko pa pala mag-jump rope. Nakapag-jump rope ako,” pahayag nito.

May humabol namang blessings para kay Teddy Corpuz at Ryan Bang, na minsang natakot para sa kaniyang mga negosyo dahil sa pandemya ngunit unti-unting nakabangon.

“Yung akala mo wala na pag-asa, meron pa pala,” ani Bang.