Morissette inaming Setyembre pa sila engaged ng nobyo

MAYNILA – Ikinuwento ng singer na si Morissette Amon ang detalye ng kaniyang engagement kay Dave Lamar.

Nangyari umano ito sa rooftop ng kaniyang bagong condo unit.

"We had a thing for rooftops. Picture-picture kami doon... So sabi niya tumalikod ka na... Pag-ikot, ayun, nakaluhod na po siya," ani Amon.

Nagkakilala sina Lamar at Amon sa "The Voice," naging magkaibigan,

hanggang sa naging magkarelasyon nang mahigit isang taon.

Nag-break, pero nagkabalikan din.

Gayunpaman, hindi pa rin umano maayos ang relasyon niya sa kaniyang pamilya.

"Hindi pa rin okay for my family but at the same time we are just learning to accept the season. Kasi ako I'm still reaching out to them and I understand basta ako I'm just lifting it all up to God," aniya.

Pero big reveal ni Amon, matagal na siyang engaged.

"So we got engaged in September... Kasi i want to tell the people close to me first. And actually the very first people who found out about the engagement was my family," aniya.

Wala pang detalye kung kailan at saan ang kasal nila.

–Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News