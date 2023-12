Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- "Best reward" para sa direktor ng "Gomburza" na si Pepe Diokno ang pagbabalik ng mga tao sa sinehan.

Sa "Gising Pilipinas" ng TeleRadyo Serbisyo nitong Biyernes, inamin ng direktor ang pagkabigla na marami ang mga nanonood ng "Gomburza" at maging ng iba pang mga pelikula na kalahok sa 2023 Metro Manila Film Festival.

"Sa una po kasi, konti lang po kasi ang mga cinemas namin. Pero ngayon, unti-unti nang nadadagdagan. So happy-ing-happy po ako. And then hearing reports na after the film ay umiiyak ang mga tao, tumatayo at pumapalakpak, nakakataba po talaga ng puso," ani Diokno sa pagtanggap ng mga Filipino sa "Gomburza."

"More than that, ang sarap ng feeling na makitang pinipilahan ang lahat ng mga pelikula sa MMFF. Kasi po after the pandemic ay talagang struggle para sa industriyang pelikula. And para makita na bumabalik ang mga tao sa sinehan is just, I think, the best reward para sa lahat sa aming gumagawa ng pelikula," dagdag niya.

Ang "Gomburza" na dinirehe ni Diokno ay humakot ng parangal sa katatapos lang na 49th MMFF Gabi ng Parangal.

Maliban sa pagkapanalo ni Diokno bilang Best Director, wagi rin bilang 2nd Best Picture ang pelikula. Ang isa sa mga bituin nito na si Cedrick Juan ang nag-uwi naman ng Best Actor trophy.

Ang kwento ng "Gomburza" ay umiikot sa panahon kung saan nagsimula at nanguna si Padre Pedro Peláez (Piolo Pascual) sa kilusang sekularisasyon. Sa pamamagitan ng kilusang ito, naging inspirasyon ang tatlong pari para sa edukadong middle class, mga liberal, at mga estudyante tulad ni Paciano Mercado, ang kapatid ni Jose Rizal (Elijah Canlas).

Ang pagpatay sa Gomburza noong 1872 ay nagsilbing inspirasyon ni Rizal para isulat ang “El Filibusterismo” at nagsindi ng himagsikang Pilipino na pinangunahan ni Andres Bonifacio at ng Katipunan.

Mga kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC