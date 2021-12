Mula sa ABS-CBN Entertainment



Patuloy na nananawagan sina Vice Ganda at mga Kapamilya star ng mas maraming tulong para sa mga nasalanta ng bagyong "Odette" sa Visayas at Mindanao.

Sa isang maikling video, siniguro ng "It's Showtime" host na hindi nakakalimutan ng mga Pilipino ang mga biktima ng bagyo at patuloy ang pagpapaabot ng tulong lalo na ngayong Kapaskuhan.

"Ngayong panahon ng Kapaskuhan, kung kailan ang mundo ay nagsasaya at nagdiriwang, marami tayong kababayang dumaraan sa matinding pagsubok dahil sa trahedyang idinulot ng bagyong 'Odette,'" ani Vice.

"Sa mga nasalanta, kayo po ay nasa aming mga panalangin. Sa mga ganitong pagkakataon, higit naming gustong iparating sa inyo na hindi po kayo nag-iisa," pahabol nito.

Ipinaalala naman ni "Marry Me, Marry You" actor na si Jake Ejercito na nangangailangan pa rin ng malinis na tubig at matutuluyan ang maraming nasalanta hanggang ngayon.

"Sila po ay mga magulang at anak na ngayon ay walang maayos na tirahan, walang tubig na maiinom, hindi alam kung paano kakain. Ipadala po natin sa kanila ang ating pagmamahal," saad ni Ejercito.

Sinang-ayunan din ng aktor ang sinabi ni Vice na kasama ng maraming biktima ng bagyo ang maraming Kapamilya sa pagsubok na kinakaharap nila ngayon.

"Sa oras ng pangangailangan, andito ang mga pusong handang dumamay sa kapwa. Sa panahon ng pangamba, andito ang yakap ng pamilya na nagbibigay tapang sa bawat isa," pahabol ni Ejercito.

Nagbigay din kani-kaniyang mensahe sina Jayda Avanzado, Melai Cantiveros, Edward Barber, at Darren Espanto.