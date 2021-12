Mula sa Facebook page ni Sunshine Cruz

Hindi na nakapagpigil pa ang beteranang aktres na si Sunshine Cruz nang pabulaanan ang malisyosong balita na buntis ang kaniyang anak na si Sam.

Sa kaniyang Facebook account, inipon ni Cruz ang ilan sa mga screenshot ng mga social media page na nagpapakalat na buntis ang anak nito base lamang sa family photo nila noong Pasko.

Banta ni Cruz, piliin ng mga ito ang nais nilang paglaruan at hindi ang anak niya lalo pa’t menor de edad pa lamang ito.

“Fake news! So easy to destroy and make fun of someone by spreading lies on social media. Piliin niyo pinaglalaruan niyo, huwag 'yung bata o minor pa,” ani Cruz sa caption.

Hindi ito ang unang beses na ipinagtanggol ni Cruz ang kaniyang pamilya, lalong-lalo na ang mga anak, sa mga batikos at malilisyosong balita sa social media.

Noong Mayo, tinawag na “disgusting” ng aktres ang mga nag-edit ng retrato nilang pamilya kasama ang boyfriend na si Macky Mathay. Pinalitan ito ng mukha ng isang sikat na aktor sa adult entertainment.

“Sa mga hindi aware, Macky’s face was edited. Binago at ginawang porn actor. The comments as you can see are disgusting. Let’s not tolerate this kind of behavior here on Facebook,” pahayag nito.

“Sadly, it is so easy for others to say nasty things on social media. Which reveals the person they are. They must’ve forgotten na may mga babae din silang kapamilya.”

Noong nakaraang taon, marami rin itong na-block at delete sa social media dahil sa pagiging “sexual predators” umano ng mga ito.

“Enjoy din naman palang mang-ban, block, and delete. Nagkalat ang ‘sexual predators’ online. Parang ngayon lang nakakita ng mga babae. Ako po ang nahihiya para sa mga magulang niyo. You guys know who you are. I am saving those messages before banning you. You’ve been warned,” saad ni Cruz.

May tatlong anak na babae si Cruz sa aktor na si Cesar Montano.

