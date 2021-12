]

MAYNILA -- Inamin ni Christian Bables ang plano sanang pagtungo sa Estados Unidos para magsimula ng bagong buhay.

Ito ang ibinunyag ng aktor sa kanyang social media isang araw matapos ang Gabi ng Parangal para sa 2021 Metro Manila Film Festival, kung saan siya ay nanalong Best Actor.

Kuwento niya, may panahong naisipan na niyang umalis ng bansa dahil "humihina ang kapit ko sa noong siguradong rason at purpose kung bakit ko gustong umarte."

"I was planning to move to the US. Create a new life or maybe continue to pursue my passion in acting. Dala siguro ng anxieties dahil sa pandemya," pag-amin ni Bables.

Balak na sana niyang lumipad papuntang Estados Unidos nang makakuha siya ng mensahe sa direktor ng kanilang pelikulang "Big Night," na pasok ito sa MMFF.

Matapos ipagpaliban ang kanyang pag-alis sa pakiusap ng kanyang direktor, muling nakita ni Bables ang kanyang "purpose" bilang aktor.

"When I finally saw our film, I was reminded of my purpose... Hindi ko alam kung ano ang plan ni God, pero isa lang ang naging klaro sa akin. Gusto kong patuloy na makapaghatid ng mga mensaheng makakabuluhan through my art. Dito sana sa bansa natin, para sa bansa natin, kung patuloy mabibigyan ng pagkakataon," aniya.

Nagpasalamat din si Bables para sa kanyang Best Actor award. "Thank you for recognizing the love I have for the craft. Maraming salamat po sa parangal," dagdag niya.

Sa huli, nakiusap si Bables sa publiko na suportahan ang kanyang pelikula at ang lahat ng kalahok sa MMFF.

