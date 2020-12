Andrew E, ibinahagi ang pagsubok na hinarap sa 2020

MAYNILA -- Ang pangangalaga sa kalusugan ang mahalagang aral na natutunan ni Andrew E. sa taong 2020.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, ibinahagi ni Andrew ang pangyayaring nagpamulat sa kanya sa halaga ng pagkakaroon ng mabuting pangangatawan.

"Last February, nagkaroon ako ng cholesterol blockade. Mapalad, napakabait ng Panginoon na na-guide ako, made me strong, and hindi ako binawasan ng tapang," ani Andrew na inaming nagbawas siya ng timbang dahil sa nangyari.

Watch more in iWantTFC

Dagdag niya, noong mga nagdaang buwan ay talagang humina ang kanyang katawan dahil sa tinamong karamdaman.

"Kunwari itong guesting na ito ay nangyari four months ago, ako magsasabi sa inyo na baka hindi muna ako mag-guesting kasi ang lakas ko is like 30%... Kapag hahawak sa rail, ang kailangan ko dalawang [kamay]," aniya.

Ayon kay Andrew, sa buong panahon ng lockdown siya nagpagaling.

"So from 30% now ay 90% to 95%. Kaya nga 'magandang buhay,'" aniya.

Maliban sa kalusugan, naibahagi rin ni Andrew na mas nakita niya ngayong taon ang kahalagahan ng pagtulong at pagmamalasakit sa ibang tao.

"The more na na-realize mo na dito sa larangan ng ginagawa mo, it's more about like, you know, looking towards other people... For you, ang value ng maliit na bagay ay 'yun pala ay sobrang laki para sa ibang tao," aniya.

Sa ngayon ay malaki ang pasasalamat ni Andrew sa tagumpay ng kanyang pinakabagong awitin na "Tamang Tama."

Higit sa dalawang milyon na ang views ng kanta na inilabas niya sa kanyang YouTube channel nito lamang nakaraang buwan.

Watch more in iWantTFC

Sa darating na Pebrero 2021, ilalabas naman ni Andrew ang bagong awitin na magiging parte ng kanyang anniversary album na "Wholesome 2."

Mapapanood din siya bilang parte ng sikat na programa ng ABS-CBN na "I Can See Your Voice."



Related video:

Watch more in iWantTFC