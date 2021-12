Hindi napigilan ng ina ng aktor na si Edgar Allan Guzman ang maluha sa saya matapos sorpresahin ng magarang bahay nitong Kapaskuhan.

Sa kaniyang Instagram account, ipinakita ni Guzman ang ilan sa mga nangyari nang ipakita sa nanay ang pinatayong bagong bahay.

Nakapiring na bumaba ang ina ni Guzman ngunit tuluyan itong naiyak at napayakap sa anak nang alisin na ang piring at malamang kaniya ang bahay na nasa harapan niya.

“Merry Christmas, Ma! Bahay mo,” sambit ni Guzman sa ina.

Hindi pa halos makalakad papasok sa bagong bahay ang nanay ng aktor dahil sa pagkabigla.

“About last night. Priceless moment of my life. This is for you! Merry Christmas, Ma! Enjoy our new house. Ako naman, Ma,” saad ng artista sa caption.

Napuno naman ng paghanga ang comment section ng aktor dahil sa regalo nito sa kaniyang magulang.

Nagpaabot ng pagbati ang mga kasamahan nito sa showbiz tulad nina Rayver Cruz, Carlo Aquino, Rocco Nacino, Heart Evangelista, Nikko Natividad, Zeus Collins, Karla Estrada, at Enzo Pineda.