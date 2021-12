Kinailangang dalhin sa ospital ang singer na si Dingdong Avanzado matapos atakihin ng mga bubuyog habang naglalaro ng golf.

Ikinuwento ni Jessa Zaragoza ang nangyari sa asawa sa kaniyang Instagram account kung saan makikitang namamaga pa ang isang mata ni Avanzado.

Ayon kay Zaragoza, nagawa pang makauwi nang mag-isa ni Avanzado kahit nakagat na ito ng maraming bubuyog. Ngunit masama na ang pakiramdam nito at nasusuka na.

“During Dingdong’s golf game yesterday, he was stung by a swarm of bees. He drove home feeling really sick and nauseated. As soon as he got home, that was the first time I’d seen my husband throw up really bad,” aniya.

Tantiya ni Zaragoza, higit 40 na kagat ng bubuyog ang tinamo ng asawa ngunit ayaw pa nitong magpaospital. Buti na lamang ay nakumbinsi ito ng anak na si Jayda.

“I got so worried he’d go into anaphylactic shock, due to the venom coming from the multitude of bee stings. I counted over 40 stings all over his body, the majority on his back, where it looks like the bees invaded his shirt,” saad ng “Bakit Pa?” singer.

“I tried convincing him to go the hospital, Pero ayaw talaga. Buti nakinig sa Anak! ‘Minsan pala kailangan din pagalitan ng anak 'yung tatay! Hahaha.’”

Sa emergency room, agad na binigyan ng mga gamot si Avanzado lalo pa’t ilan sa mga nakagat ay namamaga na.

“So finally, we went to the ER and hooked him up with some stronger meds through an IV. May swelling pa din mga bites especially the one sa eye niya. Mejo nakasara 'yung isa,” ani Zaragoza.

Maayos na aniya ang kalagayan ng asawa at masaya na maipagdiriwang nila ang Pasko at Bagong taon na magkakasama.

“Dingdong is doing fine right now. Mejo groggy pa rin from the anti tetanus vaccine. We hope and pray that he will recover faster. I think that the most important thing right now for our family is the fact that we can celebrate this Christmas being together,” sambit nito.