MAYNILA -- Nagpasalamat ang komedyante na si Alora Sasam sa aktres na si Kathryn Bernardo na itinuturing niyang "Christmas savior."

Sa Instagram, ibinahagi ni Sasam ang mga retrato kung saan kita ang pagdiriwang niya ng Pasko kasama si Bernardo at ang pamilya nito.

"I was okay being alone on Christmas Day, pero sabi niya 'wag. My Christmas savior," aniya.

Matatandaang nagkasama ang dalawa sa "The House Arrest of Us" kung saan bida si Bernardo at ang nobyo nito na si Daniel Padilla.

Ginampanan ni Sasam sa sikat na serye si Yaya Marie, na siyang nag-aalaga sa karakter ni Bernardo na si Queencess.

Sa nakaraang panayam sa "Magandang Buhay," inamin ni Sasam na isa siyang tagahanga ng tambalang KathNiel.

