Vice Ganda, ibinahagi ang hiling para sa taong 2021

MAYNILA -- Ibinahagi ni Vice Ganda nitong Lunes ang kanyang hiling para sa taong 2021 sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay."

Sa biglaang pagtungo niya sa set ng pang-umagang programa ng ABS-CBN, ibinahagi ni Vice Ganda na ang magandang kalusugan ang tangi niyang hiling para sa lahat ng mga Pilipino sa taong darating.

"New Year's wish? Sana maging malusog tayong lahat. Makasigurong healthy tayong lahat. 'Yon ang pinaka-importante. Kahit gaano tayo kaganda, kung hindi tayo malusog, chaka ka, hindi ba?" aniya.

"Kahit gaano ka kagaling, kung may sakit ka, eh mahirap. Kailangan healthy tayo lahat," dagdag niya.

Nang matanong naman kung saan sila ng nobyo niyang si Ion Perez magdiriwang ng Bagong Taon, sagot ni Vice Ganda: "Hindi naman puwedeng umalis ng Pilipinas. Dito lang sa Pilipinas with the very important people in our lives."

Sa Enero 1, Biyernes, ay live ang pagtatanghal ng "It's Showtime."

"Live ang Showtime kaya magkita-kita tayo ng January 1. Kailangan sabay-sabay tayong mag-ingay, tumawa, at masaya ng January 1. Huwag manonood ng ikalulungkot mo, dapat ang panonoorin mo ay ang ikasasaya mo," ani Vice Ganda.

Nito lamang Biyernes, ibinahagi ni Vice Ganda na tahimik ang naging pagdiriwang niya ng Pasko dahil wala siyang pelikula na parte ng Metro Manila Film Festival.

"Tahimik lang. Kalmado lang. ibang iba. Kakamiss din," dagdag niya.

Dec. 25, 2020

Walang MMFF first day kaba and ngarag. Walang cinema tours. Walang mall tours. Walang kaliwa’t kanan na texts and calls from VIVA and Star Cinema kung magkano na ang gross every after screening hours. Tahimik lang. Kalmado lang. ibang iba. Kakamiss din. — jose marie viceral (@vicegandako) December 25, 2020

Samantala, sa programa ng "Magandang Buhay" ay nagpaalam si Vice Ganda sa dalawang host nito na sina Melai Cantiveros at Jolina Magdangal para mag-house raid.

Nauna nang nilusob ni Vice Ganda ang bahay ni Karla Estrada na tampok sa nakaraan niyang vlog.

"Magpapaalam ako. Jolina, Melai, pa-house raid naman pero hindi niyo alam kung kailan. Basta payagan niyo ako na mag-house raid," aniya.

Pabirong sagot ni Melai, kinakailangan munang maligo ni Vice Ganda sa kanilang garahe para makapag-house raid.

"Eh di maligo tayo sa garahe. 'Yun ang next content ko. Maliligo tayo sa garahe ha, promise?" ani Vice Ganda.

