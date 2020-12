Joseph Marco, naging bukas sa kanyang bagong pag-ibig

MAYNILA -- Naging bukas ang aktor na si Joseph Marco tungkol sa kanyang relasyon sa nobyang si Dasha Romanova na isang Russian.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, nagbalik-tanaw si Marco kung paano sila nagkakilala ng nobya niyang modelo.

Aniya, isang parehong kaibigan nila ang naging dahilan ng kanilang pagkakakilala.

"May trivia ako. Nagkakilala kami ni Dasha through a common friend and we started talking gamit ang Google Translate. Kasi hindi siya nagi-English. But now, she learned how to speak in English. But you know what, even without the translate, alam mo 'yung feeling na may connection talaga kayo. You guys understand each other. So ganoon 'yung feeling. Parehas kami ng iniisip," ani Marco.

Nang matanong kung ano ang nagpaibig sa kanya kay Dasha, sagot ni Marco: "She's such a sweetheart. Makikita mo kaagad kung gaano ka pure ang heart niya. Sabi ko, wow, parang first time kong makahanap ng ganitong klaseng babae. That's why I did everything. I showed her how serious I am and you know, thankfully, she gave me a chance. And now, we are here."

Pag-amin ni Marco, nagustuhan naman siya ni Dasha dahil sa kanyang ngiti.

"Well sabi niya sa akin na nagustuhan niya raw ako dahil sa smile ko. Kasi mahilig siya sa BTS. Sabi ko Russian na mahilig sa BTS, K-pop, doon ko talaga nasabi na iba siya. Mayroon siyang isang gusto roon, si Suga na palaging nag-i-smile, na-compare niya ako," aniya.

Sa ngayon ay long-distance relationship sina Marco at Dasha.

"To be honest, at first, sinabi ko sa sa kanya it's going to be hard for me. Kasi first time kong maka-experience ng long-distance-relationship at si Dasha na-experience niya before with her ex. So ako sabi ko sa kanya, 'paano ba natin gagawin ito?' Then she just told me I think distance is important for us. It's going to strengthen our relationship which yeah, I think na tama nga siya.

"At this age parang important sa iyo na hindi lang sa magkita kayo but to maintain whatever it is kahit pa gaano kalayo ang distance. So we talk every day, we update each other. And 'yun din ang na-realize ko, na I think healthy din for couples na may space, may space ng konti," ani Marco.

Nito lamang Agosto, ipinakilala sa publiko ni Marco si Dasha sa pamamagitan ng kanyang post sa Instagram.

Sa programa ay nasorpresa naman si Marco sa isang video message mula kay Dasha.

