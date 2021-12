MAYNILA -- Binigyang-pugay ni Alwyn Uytingco ang misis nito na si Jennica Garcia na nagdiwang ng kanyang kaarawan nito lamang Linggo, Disyembre 26.

Sa isang post sa Facebook, ibinahagi ni Uytingco ang paghanga sa kabiyak, at inilarawan ang buhay nito bilang "isang obra na nilikha ng Diyos."

"Sa bawat minuto, oras, araw, at taon na nakakasama kita, mas gumaganda at mas lumalalim ang pagtingin ko sa 'yo. Kung ang buhay ay isang painting, maiintindihan natin kung bakit hindi sa lahat ng oras ay madali ang ‘pagpipinta’ nito. Hindi palagi ay gagamit ka ng puti, dilaw, kahel, at maliliwanag na kulay para mabuo ito. Minsan may itim, asul, at indigo na tila nagsisilbing pambalanse upang magrehistro ang lahat ng aspeto sa buhay ng tao," aniya.

"Napakakulay ng buhay mo, at ito ang dahilan kung bakit ako patuloy na humahanga at nabibighani sa ’yo," dagdag niya.

Ayon kay Uytingco, nagpapasalamat din siya na nakakasama niya ngayon ang kanyang asawa kahit hindi siya "karapat-dapat" na maging parte ng buhay nito.

"Salamat, Jennica, dahil andito pa rin ako at parte ng pagpipinta mo. Salamat sa buhay, liwanag, at inspirasyon na dala mo para sa 'kin, sa mga anak natin, at mga taong nagmamahal at humahanga sa 'yo. Salamat, at kasama kami sa obra ng buhay mo. Maligayang kaarawan, Mahal," aniya.

Nitong Hunyo nagsimulang magparamdam si Uytingco sa kanyang misis, ilang buwan matapos lumabas ang balitang hiwalayan nila.

Tila natapos ang gusot sa mag-asawa noong Oktubre matapos na ibahagi ni Uytingco sa social media ang pasasalamat kay Garcia sa pagbibigay nito ng "second chance."

Ikinasal sina Garcia at Uytingco noong Pebrero 2014.



