Catriona Gray, Sam Milby magkasamang nagdiwang ng Pasko?

Usap-usapan ngayon ang Instagram posts nina Sam Milby at Catriona Gray, na nagdulot ng haka-haka sa netizens na baka magkasamang nagdiwang ng Pasko ang dalawa.

Sa isang post ni Gray, mapapanood ang dating Miss Universe titleholder na naglalakad sa isang lugar na may snow habang hawak ang kamay ng taong nasa likod ng kamera. Maya-maya’y maririnig na tila hinalikan ni Gray ang may hawak ng kamera.

May ilang komento sa naturang post na nagsasabing palagay nila’y ang nobyo ni Gray na si Milby ang kasama nito.

Sa hiwalay na post, kita sa retrato si Gray na kausap ang kaniyang mga magulang habang nakaharap sa isang Christmas tree.

Sa caption ng post, aminado si Gray na miss na niya ang kaniyang mga magulang.

Hindi naman daw ito ang unang pagkakataong hindi niya nakasama ang mga magulang sa Pasko, pero nakailang beses na raw kasing nakansela ngayong taon ang kaniyang mga planong bisitahin sila.

“This isn't my first time away from my parents for Christmas, but after a year of cancelled trips and visits to see them, the feeling of being away from them hits different today,” ani Gray.

“Can't wait to finally be together again,” dagdag niya.

Tingin naman ng ibang netizens na ang Christmas tree sa retrato ni Gray ang parehong Christmas tree na nasa Instagram post ni Milby.

Base sa post, nasa Ohio state si Milby, kung saan siya lumaki bago naging artista sa Pilipinas.

Mayo nitong taon nang kumpirmahin ni Milby ang relasyon nila ni Gray.

