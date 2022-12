MANILA - Ikinatuwa ng pamunuan ng Metro Manila Film Festival (MMFF) 2022 ang mainit na pagtangkilik ng moviegoers sa pagbabalik ng film fest sa mga sinehan simula noong Linggo, Disyembre 25.

“Labis naming ikinagagalak ang suportang ipinamamalas ng publiko sa MMFF, base sa mahahabang pila sa mga sinehan hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa Luzon, Visayas, at Mindanao," sabi ng MMDA acting chairman at pinuno ng MMFF na si Atty. Romando Artes sa panayam sa ABS-CBN News ngayong Lunes.

"Kasama ang buong pamunuan ng Metro Manila Film Festival, taos-puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng tumangkilik sa walong pelikulang bahagi ng MMFF 2022."

Tumangging maglabas ng box office ranking ang MMFF sa mga entries na pinapalabas sa mahigit kumulang na 650 sinehan nationwide.

Pero ayon sa mga insiders sa mga theater circuit, base sa box office gross kagabi, malakas ang "Partners in Crime," "Deleter," "Labyu With an Accent," at "Family Matters."

Pumapalo rin sa takilya ang "Nanahimik ang Gabi," "My Teacher," "My Father Myself," at "Mamasapano."

Napansin din ni Boots Anson Rodrigo ang overwhelming public response sa MMFF 2022, lalo na ang mga ulat na nagsara ang ilang sinehan dahil sa full audience capacity.

"Sabi nga nila, parang natakaw uhaw ang mga manonood ngayong kapaskuhan sa MMFF," pagbahagi ni Rodrigo sa ABS-CBN News.

Iginiit din niya na walang "first day, last day" showing sa mga MMFF entries na mahina ang box office standing sa mga tiyatro ng Metro Manila, base sa kasunduan sa mga industry stakeholders.

Walang ilusyon ang MMFF officials na tatabo ngayong taon ang film fest ng mahigit P1 bilyon ang box office gross tulad noong kasagsagan nito bago magpandemya, kung saan mahigit 1,000 pa noon ang mga sinehan sa bansa.

Pero sana raw, ayon kina Artes at Rodrigo, ay maabot ng MMFF 2022 ang projection nitong gross na P500 milyon.

"Hiling namin ang patuloy na suporta ng publiko hanggang sa pagtatapos ng MMFF sa January 7," giit ni Artes sa kanyang pahayag.

"Sa pamamagitan nito ay matutulungan natin ang unti-unting pagbangon ng industriya ng pelikulang Pilipino na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Muli, maraming salamat sa lahat at mabuhay ang pelikulang Pilipino!"

Idaraos ang MMFF Gabi ng Parangal awards para sa pinakamahusay na pelikula, performances, at technical excellence Martes ng gabi sa New Frontier Theater sa Quezon City.

Gagawaran din si Vilma Santos ng Marichu Vera Perez Maceda service award para sa kanyang kontribusyon sa industriya.