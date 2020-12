Pag-arte ng ilang bituin sa MMFF 2020 films, nag-trending

Sa pag-arangkada ng Metro Manila Film Festival online, nag-trending ang ilang artista na pinuri sa mahusay na pagganap, maging sa ibang kontrobersiyal na eksena.

Isa sa mga napag-usapan ang “Fan Girl” kung saan gumanap bilang obsessed fan ang aktres na si Charlie Dizon na nang-stalk sa idolo niyang ginampanan ni Paulo Avelino.

Gumarap rin ng ingay si Avelino hindi lang sa kaniyang performance kundi pati na rin siya kaniyang daring scenes.

Pambihirang acting experience naman para kay Zanjoe Marudo ang family drama na “Isa pang Bahaghari” kung saan nakasama niya ang mga haligi ng industriya gaya ni Nora Aunor.

“Pagsisisihan ko kung hindi nakagawa ito, nung na-offer sa akin tapos hindi ko natuloy pagsisisihan ko talaga, iba talaga yung experience. Talagang once in a lifetime,” ani Marudo.

Masaya rin ang aktres na si Jodi Sta. Maria sa pelikulang “The Boy Foretold by the Stars” kung saan napapabilang siya sa mga nag-produce sa pelikula.

Nag-trend din ang pelikula na karamihan sa nagkagusto ya mga fan din ng BL movies at series.

“Hopeful as an actor, na there will be more stories like this,” ani Adrian Indayag, lead actor ng pelikula.

“Especially coming from people na kagaya namin ni Adrian na part ng LGBTQA to feel na nafeel nila yung journey ni Dominic, yun kasi yung journey ko din ang saya na kinukuwento mo yung buhay mo at tinatanggap siya ng tao ng maganda,” ani Dolly Dulu, direktor ng pelikula.

Malalaman sa Linggo, Disyembre 27 ang mga mag-uuwi ng awards sa virtual “Gabi ng Parangal.” — Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News