Mula sa Kapamilya Online Live

Bumuhos ang luha ng “It’s Showtime!” family nang isa-isa silang magbigay ng mensahe ngayong Kapaskuhan at nagpasalamat sa Diyos sa mga biyayang natanggap, at sa kanilang matatag na samahan.

Sa mismong araw ng Pasko, muling nagawa ng mga ito na mag-group hug – bagay na hindi nila nagawa sa mahabang panahon dahil sa mga health protocol dala ng COVID-19 pandemic.

Nauna nang maiyak si Jackie Gonzaga nang tanungin ni Vice Ganda ng kaniyang Christmas message lalo pa’t siya ang madalas na nangunguna sa kanilang pagdarasal sa noontime show.

“Alam ko talaga na si Lord alam niya yung nasa puso natin. Kaya yung prayer ko paulit-ulit. Kasi sabi ko, kahit di ko masabi yung gusto nyong sabihin, alam niya kung ano yung nasa puso nyo. Alam niya yung gusto niyang mangyari,” naiiyak na sambit ni Gonzaga.

“Kaya kahit hindi masabi dun sa mismong prayer, matutupad pa rin. Kasi si Lord, alam lahat ng makakabuti satin. Kaya ibibigay niya pa rin.”

Nakakataba naman ng puso para kina Ryan Bang at Kim Chiu na magdiwang ng Pasko kasama ang “Showtime” na anila naging pamilya na rin nila.

“Sobrang grateful and thankful na napadpad ako sa pamilyang 'to. Kasi, this show gave me confidence, gave me new family. Kahit sobrang bigat ng pinagdadaanan natin, nada-divert natin kasi kailangan natin magpasaya,” ani Chiu.

Sumentro naman sa pagkakalugmok ng programa ang mensahe nina Vice, Vhong Navarro at Ogie Alcasid na naniniwalang may plano ang Diyos kung bakit nasa baba sa ngayon ang mga ito.

“Lord, salamat dahil maraming taon na lugmok ang Showtime pero andiyan ka para gabayan kami lahat. Nandyan ka para alalayan kaming lahat para malagpasan namin lahat ng pagsubok na ibibigay samin,” sambit ni Navarro.

“We appreciate this moment na nasa baba kami. Alam naming may plano to,” dagdag ni Vice.

Para kay Alcasid, kaya nananatiling masaya ang mga ito sa kabila ng hirap na pinagdaraanan ngayon ay dahil sa “pure joy” ang nararamdaman nila.

“The reason why we feel blessed kahit tayo nasa baba because what we experience is pure joy. The gift of which is perseverance. Pinatitibay niya tayo. I am so honored and so blessed that at this juncture, nakasama ko kayo,” paliwanag ng singer-songwriter.

Nagpapasalamat din si Vice na kahit nasa baba man sila ngayon, magkakasama pa rin sila at mas nakita nila ang laman ng puso ng bawat isa.

“We feel so low but while feeling so low our hearts become even bigger. And that makes us even taller. Ngayon natatanggap natin na, oo nga wala na kami sa taas. Nasa baba na kami ngayon. But, Lord it's okay. As long as we are together,” saad nito.