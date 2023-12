MAYNILA -- "Wala akong inahas, wala akong nilandi, wala akong inagaw."

Ito ang bahagi ng pahayag ni Francine Diaz patungkol sa muling nabuhay na isyu ng pagkakadawit niya sa hiwalayang Seth Fedelin at Andrea Brillantes noong 2021.



Nitong Sabado sa kanyang Instagram Live, nagsalita sa unang pagkakataon si Diaz tungkol din sa isyu ng umano'y pagsugod sa kanya noon ni Brillantes sa dressing room.

Giit ni Diaz, walang katotohanang sinugod siya ni Brillantes. Pero pag-amin ng aktres, nakatanggap siya ng tawag mula kay Brillantes.

"Ngayon I am speaking up for myself and for my family. Kasi ang tagal naming nanahimik, lalo ako. I respected Blythe (Brillantes), of course nirespeto ko ang love team nila noon, wala akong inagaw," ani Diaz.

"And of course, gusto ko lang linawin sa inyo na hindi niya ako sinugod sa dressing room but tinawagan niya ako and she was mad... And then the next few days ang gulo na, ang dami nang sinasabi sa akin ng mga tao."

Dagdag niya, "Ang hirap kasi noong time na 'yon ay hindi ko alam ang gagawin ko. My mom was there para i-defend ako, pati sila ate and then 'yung mga pinsan ko. Although aggressive rin sila sa mga sinasabi nila but, siyempre alam kasi nila 'yung pinagdadanan ko noon. Kaya nadala rin sila ng emosyon nila."



Ayon kay Diaz, marami pa siyang nais sabihin pero nais na lang niyang linawin na: "Wala akong inagaw."

"Stop the hate. Kung anuman 'yung naging problema nina Blythe at Seth noon ay sa kanila 'yon, labas ako roon... Huwag niyo na akong idamay. Huwag niyo nang i-drag ang name ko," ani Diaz. "Sana after this live, stop asking me questions na about this."

Pakiusap niya, "Huwag na huwag niyong idadamay ang mga kapatid ko, not my family. Magpa-Pasko na guys, magtu-2024 na pwede bang upgrade rin natin pati ang utak natin, pati 'yung personality natin kung kaya niyo lang naman."

"Iwanan na natin ito rito. I want to move forward, sana ganoon din kayo," ani Diaz.

Sa naging pahayag din ni Diaz, nilinaw nito na ang nag-viral na retrato noon ni Fedelin kasama siya at kanyang pamilya. Ayon sa aktres, nagtungo sa kanilang bahay si Fedelin para personal na humingi ng dispensa na nadamay siya sa isyu nila ni Brillantes.

Samantala, hindi naman inaasahan ang pagsasalita rin ni Fedelin sa nasabing isyu nang sumali ito sa Instagram Live ni Diaz.

"Unang-una walang inagaw si Chin, walang nang-agaw," sabi ng aktor

"Matagal na itong isyu na ito, ang kukulit ng lahi niyo. Nanahimik lang, nananahimik si Francine at ang pamilya niya dinadamay niyo pa. Bakit ba gigil na gigil kayo sa kanila? Walang inagaw si Chin. Pumunta ako ng bahay ni Chin the next day para personal na humingi ng despensa sa kung ano ang nangyari. Kung mayroong dapat sisihin dito siguro ako," dagdag ni Fedelin na inilarawan si Diaz bilang kaibigan.

"Nandito ako para linisin ang pangalan ng kaibigan ko, ang pamilya na tumanggap sa akin sa ikalawang pagkakataopn kung alam niyo lang. Nandito ako para sa kaibigan ko," paglilinaw ni Fedelin.

Bago pa man ang Instagram Live ni Diaz, una nang dinipensahan ni Fedelin ang aktres sa naging post nito sa Twitter.

Malaking PAKIUSAP po sainyo wag nyo na po idamay si chin unang una WALA syang kinalaman sa ibinabato nyo po sa kanya sya po ang NADAMAY at kung anong samahan na meron kami ni chin at pamilya nya eh dahil sa pinagtibay kami ng mga kaganapan.Ako nalang wag si chin at pamiya nya🙏 — Seth Fedelin (@imsethfedelin) December 22, 2023

Matatandaang 2020 nang mabuo ang Gold Squad nina Diaz, Fedelin, Brillantes at Kyle Echarri. Noong 2021, tuluyan nang nagkahiwalay-hiwalay ang grupo.

Noong 2022 lumabas ang isyu ng umano'y panunugod ni Brillantes sa dressing room ni Diaz. Ito ay sa gitna ng mga bali-balitang nanliligaw umano si Fedelin kay Diaz, bagay na itinanggi ng manager ng aktres.

Abril 2022, sa isang video ay inamin ni Brillantes na dalawang taon silang naging magkasintahan ni Fedelin bago ang kanilang paghihiwalay noong Oktubre 2021.



