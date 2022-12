Actress Ritz Azul and her husband Allan Guy visited the shooting location of the 2019 hit Korean drama series "Crash Landing On You" (CLOY) in Switzerland.

Azul turned to social media to share her story and their stunning photos from the iconic spot at Iseltwald.

"Story time: Pinilit ko talaga si Allan na magpunta dito para ikwento ko kay nanay (fan din ng CLOY, sabay naming pinanood 'yun) na nakapunta kami doon kahit out of way sya pabalik sa hotel at malapit nang dumilim (4:30 p.m. palang madilim na). Buti na lang game din sya so nagpunta kami," she said.

"Di namin expect na pagdating namin doon ang haba ng pila! Ang balak namin punta doon, picture ng konti tapos maglakad lakad. Ang nangyari pumila na lang kami, ang tagal pang mag-picture nung isa mga 30 mins. na raw sya posing posing doon. Nung turn na namin, tinuruan ko si Allan agad ng angles para mabilis lang at buti na lang may nagmagandang loob na picturan kami. 2 minutes lang kami nag-photoshoot. Oha! Buti na lang may konting liwanag pa. 'Yun lang. Ang haba ng kwento ko."

Azul and Guy are touring Europe to celebrate their first wedding anniversary, based on Azul's previous posts.

Azul and Guy got married on November 20, 2021 in Baguio City, after being engaged for over a year.

After their November 20 wedding, they exchanged vows for a second time on December 11 in Palawan.

