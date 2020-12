LOOK: Mugshots of Xander Ford released

Manila Police District releases the mug shots of Marlou Arizala aka Xander Ford pic.twitter.com/Ba2dg1snUL — Jerome Lantin (@JeromeLantin) December 23, 2020

MANILA - The Manila Police District on Wednesday has released the mugshots of social media personality Marlou Arizala a.k.a. Xander Ford after the former Hasht5 member was arrested in Pasay on Tuesday.

Arizala was arrested after his former girlfriend filed a complaint, accusing him of violating RA 9262 or Violence Against Women and their Children Act.

Arizala has denied the accusations but asked his former girlfriend to forgive him. He even vowed to change in the coming year.

Arestado sa bisa ng warrant of arrest ang social media personality na si Xander Ford. Kaugnay ito ng kasong isinampa ng kanyang dating kasintahan na umano’y biktima ng pananakit at attempted rape.



Itinanggi ni Xander Ford ang paratang pero may mensahe siya sa dating kasintahan: pic.twitter.com/yr8Klw8y7Z — Lady Vicencio (@lady_vicencio) December 22, 2020

"Sa ex-girlfirend ko, alam ko parehas tayong nasaktan sa mga nangyari sa atin. Alam ko nakikita mo ito, kahit wala akong ginawa pagsisisihan ko na lang. Gusto ko lang (makaalis) kasi magpa-Pasko na. Alam mo naman 'yon sina Mama, hindi niya 'yon kaya na ganitong makikita ako. Sana maisip mo rin, sana mapatawad mo ako. Sana magkaayos naman tayo. Pag-usapan natin ito. Willing naman akong makausap ka. Pangako ko sa 2021 sobrang laki nang ipinagbago ko. Alam ko naman na masaya ka na ngayon. Alam ko rin na okay ka na. Sana maging masaya ka na rin para sa akin. Sana magkaayos na tayo. Humihingi ako ng sorry sa iyo," Ford said.

Arizala's talent management Star Image put Ford on "indefinite suspension" until he clears his name "without any criminal liability."



Last July, Arizala was also accused of physical abuse and sexual assault by his ex-girlfriend.