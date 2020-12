Kim Chiu, nakatanggap ng 'himala't regalo' ngayong Pasko

MANILA -- "May himala!"

Ganito inilarawan ni Kim Chiu ang karanasan na makasamang umawit si Regine Velasquez.

Nitong Linggo, nakasama ni Velasquez na umawit si Chiu sa matagumpay na "Ikaw ang Liwanag at Ligaya: The ABS-CBN Christmas Special 2020."

Sa Instagram, ibinahagi ni Chiu ang clip kung saan kita ang paghahanda nila ni Velasquez at ang aktuwal na pag-awit nila ng "Ikaw ang Liwanag at Ligaya" kasama ang ilan pang bigating bituin ng ABS-CBN.

Sa caption, hindi maitago ni Chiu ang saya't kilig na makasama sa kantahan si Velasquez. Giit niya, hindi niya makakalimutan na nakasama niya sa isang pagtatanghal ang OPM icon.

Sa comment section ng post ni Chiu, isang nakakatuwang mensahe naman ang iniwan sa kanya ni Velasquez.

"Nako ito na talaga ang simula back to back na yan!!!!" ani Velasquez.

Tugon naman ni Chiu: "Sa susunod po ulit na Christmas special! After 12 months!!!"

Sa isa pang Instagram post ni Chiu, ibinahagi niya ang saya sa tagumpay ng ABS-CBN Christmas Special 2020 sa kabila ng mga pagsubok na hinarap ng Kapamilya network.

"This year's ABS-CBN Christmas Special is something. Something we have prayed for. Something to be proud of. Something we never thought would happen after all the controversy, issues, trials that happened; it may be a very tough year for all the Kapamilyas, but ABS-CBN still finds its ways to be in the service of the Filipinos," ani Chiu na nagbigay-pugay din sa mga boss ng ABS-CBN at lahat ng mga naging parte ng matagumpay na programa.

Top trending topic ang ABS-CBN Christmas Special noong Linggo ng gabi at umani ng papuri.

