Jamie Rivera, inaming 'OJT' ngayon sa kanilang negosyo

MANILA -- Ang makapagbahagi ng mabuting aral ang inspirasyon ng mang-aawit na si Jamie Rivera sa kanyang mga awitin.

"'Yung pagmamahal ko sa music ay parang pagmamahal ko sa isang bata, sa isang anak. 'Yung ninu-nurture mo siya at saka binibigyan mo siya ng magandang message," ani ng tinaguriang "The Inspirational Diva" sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

"Ganoon ang mga isinusulat ko kasi gusto kong ganoon ang maramdaman at matutunan ng mga nakakarinig ng songs ko," ani Rivera na Hall of Fame awardee sa ika-42 na Catholic Mass Media Awards.

Nito lamang Oktubre ay inilabas ni Rivera ang awiting "Ber Months Na Naman" na aniya ay napapanahon.

"Para sa ating mga Filipino siyempre. Alam mo ito 'yung lyrics na ginawa ko habang mga bata pa kami. Very timely ang paglabas ngayong pandemic kasi mayroon akong minention doon na kahit wala ng regalo sa dakilang araw na ito ang gusto ko lang ay magkasalo tayo," ani Rivera.

"May minention din ako sa kanta na huwag nating kakalimutan ang mga senior citizen natin kasi noong mga bata tayo, sila naman 'yung pinipilahan natin sa bente-bente, sikwe-sikwenta, hindi ba? Sila ang nagpasaya sa atin. So this time naman it's our turn, parang payback time naman na kailangang pasayahin natin sila," ani Rivera.

Samantala, ibinahagi rin ni Rivera na hindi niya makakasama ang nag-iisang anak ngayong Pasko dahil sa pandemya.

Nasa ibang bansa ngayon ang kanyang anak na babae. Pero giit ni Rivera ang importante ay batid niyang ligtas at masaya ang kanyang anak kahit di sila magkakasama ngayong Pasko.

Sa programa, ibinahagi rin ni Rivera na naging abala siya sa pagtatrabaho sa panahon ng lockdown.

"We're into real estate. Actually minana ko ang trabaho. 'Di ako nagmana ng kayamanan, minana ko ang trabaho. Kasi sabi ko I'm not getting any younger so I have to really work. I have to learn the whereabouts of our own business. Hindi na ako bumabata na, so kailangan dapat alam ko 'yon. Alam niyo kung ano ang posisyon ko roon OJT ako roon. Kumbaga inaaral ko, kumbaga work in progress ako. Ganoon lang kasimple 'yon kaya lang siyempre you have to give dedication to it. Kung ano ang tinatrabaho mo ay aralin mo. ...Pero kapag Saturdays and Sundays kung ano ang gusto kong gawin ay ginagawa ko, kumakanta ako," ani Rivera.

Narito ang "Magandang Buhay" tampok si Jamie Rivera.

