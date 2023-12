Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- "Parang nalimot ko ang sarili ko, somewhere along the way."

Ito ang bahagi nang pag-amin ni Sharon Cuneta tungkol sa kanyang buhay sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes.

Sa programa, hindi napigilan maging emosyonal ni Cuneta nang matanong kung ano ang hiling niya ngayong Pasko.

Ayon kay Cuneta, hiling niya ang "makahinga" at ang magawa ang mga bagay na talagang nais niya.

"Na-realize ko, iniisip ko lahat ng tao mapakamag-anak o mapahindi. Tapos kapag ako na 'yung nangangailangan ng whatever, wala pala akong matakbuhan, parang ganun. Except, of course, kapag emotional nandiyan 'yung friends ko. Ito si Nana (Regine Velasquez) sobra 'yan. I don't have many friends but my friends are the best quality. 'Yun lang, gusto ko lang makahinga, gusto ko lang makapagpahinga. Gusto kong magtrabaho ng kasi gusto ko hindi dahil kailangan ko. Gusto ko ng freedom to do what I want. Minsan gusto ko ma-experience mag-isa, 'yung magta-travel mag-isa. 'Yung parang hindi ko nagawa nung buong buhay ko, nung bata pa ako. Hindi ko pa alam, hindi ko alam, nililista ko pa," ani Cuneta.

Parte rin nang pagiging emosyonal ni Cuneta ang tungkol sa kanyang mga anak.

"Mare-realize mo 'yung buong buhay mo na inalay mo sa mga anak mo ay aalis din sila, maiiwan ka rin. 'Yun ang iniisip ko, ano ang gagawin ko kapag ano? 'Yun ang mga tina-try kong i-figure out ngayon. Kung masaya ba talaga ako? Makakapagpasaya ba sa akin 'yung ganito? Okay ba akong ano or gusto ko ma-experience mag-isa? Kasi kung siguro binigyan ako ng chance ulit siguro hindi na ako nag-asawa dapat at all magmula nung 18 ako hanggang tumanda ako. Kasi para akong minsan naiipit sa dalawang nag-uumpugang bato dahil sa mga anak ko," ani Cuneta.

Giit ni Cuneta, sa kabila nang pagiging "kumplikado" ng kanyang buhay, malaki ang pasasalamat niya sa lahat ng mga biyayang ibinigay sa kanya.

"Ang simple-simple kong tao, bakit ang kumplikado ng buhay ko? Pero grateful ako sa lahat ng blessing," ani Cuneta.

Sa programa, inamin din ni Cuneta na tatlong taon na niyang hindi nakakausap ang kapatid na si Chet.

"I miss home. When I say home, that's my mom, my dad and my brother. Kasi kuya ko at ako, may LQ din kami, tatlong taon ko nang hindi nakakausap. Kasalanan ng ibang tao. Eh dadalawa lang kami," ani Cuneta.

Humingi ng paumanhin si Cuneta sa "Magandang Buhay" at mga manonood dahil sa kanyang pagiging sentimental ngayong panahon ng Pasko.



Maliban sa anak na si KC sa aktor na si Gabby Concepcion, may tatlong anak si Cuneta sa mister na si Francis Pangilinan na sina Frankie, Miel and Miguel.

