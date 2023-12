Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Hiling ni Sharon Cuneta na matapos na ang tampuhan ng kanyang mga anak.

Ito ang inamin at ibinahagi ni Cuneta sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes.

Sa programa, nagsimulang maging emosyonal ni Cuneta matapos mapag-usapan ang tungkol sa noo'y mga masayang Pasko niya kasama ang mga magulang.

Nang matanong kung may Pasko siyang gustong balikan, sagot ni Cuneta: "Bukod sa childhood Christmases ko, 'yun 'yung kumpleto 'yung mga anak ko (tuwing Pasko). Kasi first time si KC magki-Christmas sa papa niya this year. So first time sa tanang buhay ko at buhay niya na hindi ko siya kasama (sa Pasko). Kasi first time naman nila so it's okay. Siyempre anuman ang sabihin nila, anak ko 'yon. Apat ang anak ko eh, hindi tatlo," Cuneta said.

Naibahagi rin ni Cuneta ang tampuhan ng kanyang mga anak.

"At saka may mga tampu-tampuhan silang magkakapatid, wish ko ay maayos naman," ani Cuneta.

"Normal naman yata 'yon," dagdag ni Cuneta.

Noong nakaraang buwan, nagkasama sina Cuneta, dating asawa na si Gabby Concepcion at kanilang anak na si KC sa naganap na concert na "Dear Heart:"



Maliban kay KC, may tatlong anak naman si Cuneta sa mister nito na si Francis Pangilinan na sina Frankie, Miel at Miguel.

Sa ngayon ay abala si Cuneta sa pag-promote ng pelikula nila ni Alden Richards na "Family of Two."

