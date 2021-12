PASILIP: Mga aabangang teleserye sa ABS-CBN sa 2022

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Matapos ang halos 2 taon, magbabalik-teleserye na si Ivana Alawi.

May patikim pa si Alawi sa kanyang Instagram post kung saan sinabi niyang "new teleserye soon."

Matatandaang bibida dapat sa kanyang kauna-unahang serye si Alawi matapos pumirma ng exclusive contract sa ABS-CBN, pero naunsiyami ang plano dahil sa pandemya.

Hindi pa binabanggit ng ABS-CBN ang detalye ng naturang preyekto.

Samantala, nauna nang ipinakita ng ABS-CBN ang much-awaited teaser trailer ng "Darna" series ni Jane de Leon na idederek ni Chito Roño.

Balik pagpapakilig din sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo sa kanilang serye na "2 Good 2 Be True." Taong 2014 nang huli silang gumawa ng serye kaya todo ang excitement ng dalawa.

Una nang naipakita ang patikim sa KathNiel comeback series.

Naghahanda na rin sa kanilang pagbabalik ang tambalang Liza Soberano at Enrique Gil.

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News