Jed Madela, may sakripisyo para sa pamilya ngayong Pasko

MAYNILA -- Malungkot man, tanggap ng mang-aawit na si Jed Madela na hindi niya makakasama ang kanyang pamilya sa Iloilo ngayong Pasko.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, iginiit ni Madela na kailangan ng sakripisyo para masiguro ang kaligtasan ng kanyang pamilya.

"Well, nakakapanibago kasi by this time nandoon na ako sa Iloilo spending time with the family. Pero this year kasi siyempre, ayaw ko ring i-risk 'yung pamilya sa Iloilo. So, sabi ko, bawi na lang tayo next year," aniya.

"But then siyempre, iniisip ko minsan sa gabi, parang ang lungkot. Ang lungkot. You know, hindi ko sila makakasama this Christmas. Kahit siguro virtual, puwede. Pero iba pa rin talaga 'yung kasama mo sila, nilalaro mo ang pamangkin mo. Siguro ano lang, sacrifice ng konti for the safety of everyone," dagdag ni Madela.

Sa taong ito, ilang tradisyon tuwing Pasko ang hindi niya magagawa kasama ang pamilya.

"'Yung pagkanta sa simbahan. 'Yon hindi namin magagawa. 'Yung pagbisita namin sa pamilya namin, sa mga probi-probinsiya, yun ang mga tradition na nami-miss ko this year," ani Madela.

Sa kabila ng distansiya, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Pasko para kay Madela at ng kanyang pamilya.

"It's going to be all technology na. Pinag-usapan na rin ng family na maghahanda sila roon. Magse-set up sila ng camera at saka maghahanda kami sa bahay. Sabay-sabay kaming magpa-family prayer at Noche Buena. At saka kanya-kanyang bukas ng regalo na lang," aniya.



Kamakailan lang ay inilabas ni Madela ang kanyang bagong awitin ngayong Pasko na may pamagat na "A Very Merry Christmas."

Samantala, tulad ni Madela, hindi rin makakasama ng mang-aawit na si Jeremy Glinoga ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya na nasa California.

Nakilala si Glinoga sa pagsabak niya sa "The Voice Teens" noong 2017.

Ayon kay Glinoga, malaki ang pasasalamat niya sa tulong ng teknolohiya para makausap ang pamilya na nasa ibang bansa ngayong Pasko.



Narito ang "Magandang Buhay" tampok sina Jed Madela at Jeremy Glinoga.

