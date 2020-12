Celebs kinondena ang karumaldumal na pagpatay ng pulis sa mag-ina sa Tarlac

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Buong araw trending topic sa social media ang hashtag na #StopTheKillingsPH bilang reaksyon sa brutal na pagpatay ng isang pulis sa mag-ina sa Paniqui, Tarlac.

Linggo nang malapitang barilin sa ulo ni Police Staff Sgt. Jonel Nuezca ang mag-inang Sonia at Frank Gregorio dahil sa alitan sa boga. Agad nag-viral sa social media ang video.

Kahit mga celebrities, hindi napigilan ang paglabas ng emosyon sa social media.

Si Vice Ganda, sinabing natulala nang mapanood ang video. Bumalik daw ang trauma nang mabaril ang kaniyang ama.

"Bumalik yung trauma ko. Bumalik lahat ng pilit ko ng ibinabaon na alaala. Ung putok ng baril. Ung itsura nung tatay ko na parang baboy na sinasakay sa jeep. Ung mukha ng demonyo. Ang bigat ng nararamdaman ko," aniya.

"End police brutality" naman ang sigaw ni PBB host Bianca Gonzalez.

Pati sina Catriona Gray, Janella Salvador, Jed Madela, Maine Mendoza, at Kean Cipriano, kinondena ang pagpaslang.

"How inhumane can you be to take actual human lives like that so confidently for your own selfish reasons— IN FRONT OF YOUR OWN CHILD— LIKE IT’S NORMAL? This is what it has come to in our country. Sick. My father is a policeman my ass. #StopTheKillingsPH," sabi ni Salvador.

"Outraged and heartbroken. The fact that it happened in broad daylight, surrounded by others, in front of their own children.

When a video makes it real... I can't help but think of all the times there were no cameras, no witnesses...no video...no justice. #StopTheKillingsPH," sabi naman ni Gray.

Nakakulong na ngayon si Nuezca na nahaharap sa kasong 2 counts ng murder.

–Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News