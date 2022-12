Jodi Sta. Maria, nabudol ni 'Spider-Man' sa Hollywood

Nakapagbigay ngiti sa ilang netizens ang kuwento at mga retrato ng aktres na si Jodi Sta. Maria na kuha mula sa naging interaksiyon nila ni "Spider-Man" sa Hollywood.

Sa Instagram, ibinahagi ni Sta. Maria ang mga retrato na kuha sa Amerika kung saan kinunan ang ilang mahahalagang eksena para sa pelikula nila ni Coco Martin na "Labyu With An Accent."

Sa caption, ikinuwento ni Sta. Maria kung paano siya inaya at kinilig sa tila pagpo-propose sa kanya ni "Spider-Man."

"He’s super friendly. Dun daw kami sa gitna. Sumama naman ako," paliwanag ni Sta. Maria.

"Hindi ako makapaniwala na 'yung superhero ng pinakaayaw kong insekto ay lumuhod at tila magpo-propose. Habang 'yung mama sa likod ko na ang pangalan ay Coco Martin ay tila aliw na aliw sa mga kaganapan kasi alam na nya ang susunod na mangyayari."

Pero sa huli, siningil siya ni "Spider-Man" ng $20.

"Ayun na nga… nabudol ako ni Spider-Man. Siningil ako ng $20 para sa pakulo na ito na akala ko ay libre. Hahahaha. Wala akong dalang pera kaya ending… nagkautang pa ako," pagtatapos ni Sta. Maria.

Ang "Labyu With An Accent" ay isa sa dalawang pelikula ng Star Cinema na kalahok sa 2022 Metro Manila Film Festival (MMFF). Opisyal na kalahok din sa MMFF ang "Partners in Crime" na pinagbibidahan naman nina Vice Ganda at Ivana Alawi.

Kaugnay na video:

