Mula sa Instagram ni Cherry Pie Picache at sa ABS-CBN News

Hindi nakalusot ang beteranang aktres at pulitiko na si Vilma Santos sa kaniyang anak na si Luis Manzano nang hingian ito ng reaksyon sa relasyon ng dating asawa na si Edu Manzano at Cherry Pie Picache.

Sa vlog ni Luis na pinamagatan niyang “Luis Listens,” hindi nagdalawang isip ang host na tanungin ang ina sa pagmamahalan ng kaniyang ama at ng aktres na si Picache na naging maugong nitong mga nakaraang linggo.

Natatawa naman si Santos na sinagot ang tanong ng anak na inaming makailang ulit na rin siyang hiningian ng opinyon ukol dito.

“Ang dami-daming tumatawag sa akin, nag-iinterbyu, hindi ko sinasagot, anak. Sabi ko, I don’t want… ayokong makialam sa isyu na ‘yan,” saad ni Santos na binansagang “Stars For All Seasons” ng showbiz.

Ngunit dagdag niya, masaya ito sa relasyon nina Edu at Cherry Pie, na itinuturing din niyang kaibigan.

“What’s important, I guess is, puwede ko lang i-share, I’m happy. I’m happy, I’m happy. You know naman si Eduardo, your dad, and Pie is a very close friend of mine,” ani Santos.

“At this point in time ng buhay natin, ang pinakaimportante lang is nandidyan ang respeto at pagmamahal, so I wish them all the best.”

Pahapyaw naman ni Luis, isusunod niya bilang guests sa “Luis Listens” ang kaniyang ama at si Picache.

“Ah, really? Oh my God, that’s good to hear,” sambit naman ni Santos.

Nito lamang Nobyembre naging usap-usapan ang tila pagkakamabutihan nina Edu at Picache na magkasama sa seryeng “Marry Me, Marry You.”

Mabilis namang inamin ng dalawa ang kanilang relasyon na ikinagulat din ni Luis nang kaniyang malaman.

Sa isang panayam, sinabi ng host na maging siya ay nabigla sa rebelasyon ng kaniyang tatay.

“I think a friend of mine took a picture with them and he sent me a picture. He was with Daddy and Tita Pie. Date night yata sila. So I sent the picture back to Daddy. I said, ‘Uy daddy, happy boy ka.’ Sabi niya, ‘Yes anak, happy,’” pag-alala ni Luis.

Kapwa may anak sa mga dating naging kapareha sina Edu at Picache.

