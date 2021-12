Mula sa Kapamilya Online Live

Tanging sina Alyssa Valdez at Brenda Mage lamang ang ligtas sa susunod na eviction sa “Pinoy Big Brother” matapos makakuha ng mataas na puntos sa positive nomination night.

Nakakuha ng tig-limang puntos sina Valdez at Mage sa nominasyon kung saan binigyan ng mga natitirang housemates ng iskor ang mga nais pa nilang manatili sa bahay – kabaliktaran sa mga naunang nominasyon.

Dahil dito, nanganganib na maalis sa Bahay ni Kuya ang limang natitirang housemates na sina Alexa Ilacad, Anji Salvacion, KD Estrada, Madam Inutz, at Samantha Bernardo.

Nakakuha ng tig-tatlong puntos sina Madam Inutz at Bernardo habang may dalawang puntos sina Salvacion at Estrada. Isang puntos naman ang nakuha ni Ilacad.

Dalawa sa limang nominated housemates ang tuluyang mamamaalam sa “PBB” sa pagtatapos ng linggo.

Pinapurihan ng mga housemates sina Valdez at Mage sa mga naitulong nito sa loob ng bahay.

Para kay Ilacad, naging “glue” nila si Valdez dahil isa ito sa pinakamaaasahan at matatakbuhan nila.

“She is the glue that keeps us in the house together. Isa sa pinakamaasahan at matatakbuhan sa bahay na ito, no matter kung anong kailangan nating motivation, advice, or an ear to listen,” saad ng aktres.

Binigyan naman ng two points nina Valdez at Madam Inutz si Mage dahil sa pagpapakatotoo nito at pagiging buhay sa loob ng Bahay ni Kuya.

