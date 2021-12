Mula sa Instagram ni Gardo Versoza

Pansamantala munang babawasan ng aktor na si Gardo Versoza ang paglalabas ng mga TikTok videos niya lalo na nang sumasayaw dahil sa knee injury na tinamo nito.

Sa kaniyang Instagram account, sinabi ni Versoza na hindi muna ito makakagawa ng mga videos na kinakaaliwan ng maraming netizens dahil sa torn meniscus.

“Timeout from #tiktok,” saad ng aktor sa kaniyang social media kasama ang video na nasa ospital.

Noong Disyembre 9 unang nag-post si Versoza ng kaniyang namamagang tuhod matapos masobrahan sa pagwo-workout.

“It really hurts,” maikling sabi ng beteranong artista.

Pinayuhan aniya siya ng doktor na huwag munang sumayaw at lalo na ang magsuot ng heels na ginagawa niya sa kaniyang mga clip sa video sharing platform.

“Bawal daw muna mag #tiktok at mag hi-heels hehehehe tnx very much dr. emman mata,” ani Versoza.

Ngunit paniniguro niya, magpapagaling siya upang muling makasayaw at magbigay saya sa mga fans.

“I love dancing, I love tiktok, and I love to make people smile. I'll be back cupcakes dancing in heels again,” pahayag nito.

