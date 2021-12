MAYNILA -- Nagbalik-tanaw ang TNT Boys na sina Keifer Sanchez, Mackie Empuerto at Francis Concepcion sa pinakamahalagang regalo na natanggap nila sa Pasko.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes kung saan kasama rin nilang bisita si Sheena Belarmino, ibinahagi ng tatlo ang mga bagay na nakakapagpapaalala sa kanila sa pinakamasaya nilang Pasko.

Watch more on iWantTFC

"Sweater. Bigay po ng parents ko at nung time na 'yon ay nasa Davao kami at kasama po ang family ko. Memorable po siya sa akin na gift. Surprise po nila ito sa akin. Favorite ko po talaga," ani Sanchez na sinabing sinusuot pa rin niya ang paboritong damit.

Para naman kay Concepcion, isang digital camera ang kanyang paboritong natanggap sa Pasko.

"First camera ko po. Actually naming tatlo. 'Yun po ang pinaka-memorable sa akin kasi 'yun ang first time na nagka-camera ako," ani Concepcion.

Hirit naman ni Empuerto: "Ang pinaka-memorable na natanggap ko po nung Christmas ay cellphone po. Kasi first time ko po nung 2018 na magkaroon ng favorite ko po na brand ng phone."

Nagbahagi rin ang tatlo tungkol sa mga paborito nilang pagkain tuwing Pasko. Ilan sa mga paborito nila ay ang macaroni at litson.

Matatandaang nagsimula ang karera ng grupo sa pagsabak nila sa “Tawag ng Tanghalan.”

Pagkatapos nito ay naging sunod-sunod ang paglabas nila sa mga international program tulad ng “Little Big Shots.”

Kamakailan lang ay inilabas ng TNT Boys ang kanilang bagong single na "Sa Araw ng Pasko."