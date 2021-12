Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Inamin ni Alexa Ilacad ang lungkot sa naging paglabas ng housemate na si Eian Rances sa "Pinoy Big Brother" (PBB) house.

Sa video na inilabas ng "PBB" nitong Lunes, inamin ni Ilacad kay Kuya o Big Brother ang bigat ng kalooban sa naging pag-alis ni Rances, lalo aniya't napalapit na muli sila sa isa't isa.

"Nung lumabas siya ng pinto, I felt like a piece of my heart followed him out the door," pag-amin ni Ilacad.

"Masaya ako kasi nandito pa rin ako, mabigat lang po talaga na umalis si Eian just when things are going really, really great. And ang saya-saya namin. Parang binawi ulit sa akin," dagdag ni Ilacad.

"Ang sakit ng puso ko," ani Ilacad bago tuluyang umiyak sa loob ng confession room.

Maliban kay Ilacad, emosyonal din ang iba pang housemates tulad ni Brenda Mage sa naging paglabas ni Rances.

Sa loob ng sikat na dilaw na bahay nabuo ang pagkakaibigan nina Rances at Mage.

Nito ngang nagdaaang linggo, naging usap-usapan ang tampuhan ng dalawa dahil sa hindi nagustuhan ni Mage ang pagiging malapit ni Rances kay Ilacad. Nagbati rin naman ang sila matapos makapag-usap sa tulong na rin ng iba pang housemates.

Kasama rin sa napatalsik sa lbahay ni Kuya nitong Linggo ang housemate na si Jordan Andrews na ikinalungkot din ng mga natitirang housemates.

